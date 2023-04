Repas & Soirée années 80 avec Dj Will Salle des Fêtes, 29 avril 2023, Loupiac.

Le Comité des fêtes de Loupiac organise une soirée années 80, précédée d’un apéritif à la buvette.

Réservation jusqu’au 27 avril auprès du comité des fêtes sur les réseaux sociaux ou par téléphone.

Menu : salade quercynoise, cassoulet loupiageais, rocamadour, coupe glacée et café..

2023-04-29 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-29 . 22 EUR.

Salle des Fêtes

Loupiac 46350 Lot Occitanie



The Comité des fêtes de Loupiac organizes an 80’s party, preceded by an aperitif at the refreshment bar.

Reservation until April 27th with the festival committee on social networks or by phone.

Menu : salad quercynoise, cassoulet loupiageais, rocamadour, ice-cream and coffee.

El Comité des fêtes de Loupiac organiza una fiesta de los 80, precedida de un aperitivo en el bar de refrescos.

Reserva hasta el 27 de abril con el comité de fiestas en las redes sociales o por teléfono.

Menú: ensalada Quercy, cassoulet de Loupiac, rocamadour, helado y café.

Das Festkomitee von Loupiac organisiert einen Abend der 80er Jahre, dem ein Aperitif an der Bar vorausgeht.

Reservierungen bis zum 27. April beim Festkomitee über die sozialen Netzwerke oder per Telefon.

Menü: Salat Quercynoise, Cassoulet Loupiageais, Rocamadour, Eisbecher und Kaffee.

