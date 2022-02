Loupiac l’Antique, Loupiac l’aromatique Loupiac, 12 mars 2022, Loupiac.

Loupiac l’Antique, Loupiac l’aromatique Villa Gallo Romaine Lieu dit Saint Romain Loupiac

2022-03-12 – 2022-03-12 Villa Gallo Romaine Lieu dit Saint Romain

Loupiac Gironde Loupiac

EUR Edifiée entre le 1er et 5ème siècle après J-C, cette villa

gallo-romaine est célèbre pour ses thermes et sa piscine ornée

de mosaïques polychromes. Elle représente un exemplaire unique des grandes Villae antiques

d’Aquitaine et serait le premier domaine viticole ayant appartenu au poète Ausone.

Au programme Samedi 12 Mars à partir de 15h à la salle polyvalente : conférence par des archéologues et historiens.

Dimanche 13 Mars à partir de 10h du matin visites guidées de la villa Gallo-Romaine, stands et animations par les associations de Loupiac et les CdC Convergence Garonne et Sud Gironde. A 15h, débat autour de la vie : “Le don de la vie, c’est donner de l’amour à sa famille, ses amis, son voisin, à l’inconnu”.

+33 6 07 01 64 88

Villa Gallo Romaine Lieu dit Saint Romain Loupiac

