Vie de Bohême fête ses 10 ans 58 Lieu-dit Berthoumieu Loupiac Catégories d’Évènement: Gironde

Loupiac

Vie de Bohême fête ses 10 ans 58 Lieu-dit Berthoumieu, 27 mai 2023, Loupiac. Venez fêter les 10 ans de la compagnie de théâtre de Loupiac, Vie de Bohême !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

58 Lieu-dit Berthoumieu

Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come celebrate the 10th anniversary of the Loupiac theater company, Vie de Bohême! ¡Venga a celebrar el 10º aniversario de la compañía de teatro de Loupiac, Vie de Bohême! Kommen Sie und feiern Sie das 10-jährige Bestehen der Theatergruppe Vie de Bohême aus Loupiac! Mise à jour le 2023-02-20 par OT Cadillac-Podensac

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Loupiac Autres Lieu 58 Lieu-dit Berthoumieu Adresse 58 Lieu-dit Berthoumieu Ville Loupiac Departement Gironde Lieu Ville 58 Lieu-dit Berthoumieu Loupiac

58 Lieu-dit Berthoumieu Loupiac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loupiac/

Vie de Bohême fête ses 10 ans 58 Lieu-dit Berthoumieu 2023-05-27 was last modified: by Vie de Bohême fête ses 10 ans 58 Lieu-dit Berthoumieu 58 Lieu-dit Berthoumieu 27 mai 2023 58 Lieu-dit Berthoumieu Loupiac

Loupiac Gironde