Lou'Pâques, 22 avril 2023, Loupiac

Lou’Pâques EUR

Salle des fêtes Loupiac Gironde

2023-04-22 – 2023-04-22

Loupiac

Gironde

Loupiac .

EUR L’APE de Loupiac et l’UAC Judo proposent de fêter Pâques en famille de manière amusante :

A partir de 16 heures, des ateliers créatifs, maquillages, jeux pour petits et grands seront proposés.

A partir de 19 heures, une restauration sera proposée sur place. Puis une soirée disco sera offerte pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Sur place les visiteurs trouveront une buvette et des crêpes, barbes à papa…

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la durée de l’événement.

Tous les bénéfices de cet événement seront redistribués aux deux associations organisatrices.

L’APE finance notamment les projets pédagogiques des enseignants de l’école de Loupiac. L’UAC Judo, quant à lui, existe depuis plus de 40 ans et oeuvre tout particulièrement auprès de la jeunesse, par le biais du judo et de ses valeurs fortes.

+33 6 27 94 05 41 APE Les Loupiots de Loupiac

APE Les Loupiots

Loupiac

