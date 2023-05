Vide grenier de Loupes Complexe sportif, 11 juin 2023, Loupes.

Le vide grenier se déroulera au complexe sportif de La Gardonne de 9h à 18h.

Il est réservé aux particuliers (pas de professionnels ni de commerçants).

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la Mairie.

Buvette sur place, pas de restauration..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Complexe sportif Lieu-dit La Gardonne

Loupes 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The garage sale will take place at the La Gardonne sports complex from 9 am to 6 pm.

It is reserved for private individuals (no professionals or merchants).

Registration form to download on the website of the City Hall.

Refreshments on the spot, no catering.

La venta de garaje tendrá lugar en el polideportivo de La Gardonne de 9.00 a 18.00 horas.

Está reservada a los particulares (no profesionales ni comerciantes).

El formulario de inscripción puede descargarse de la página web del Ayuntamiento.

Refrescos in situ, sin catering.

Der Flohmarkt findet von 9 bis 18 Uhr im Sportkomplex La Gardonne statt.

Er ist Privatpersonen vorbehalten (keine Gewerbetreibenden oder Händler).

Anmeldeformular zum Herunterladen auf der Website des Rathauses.

Getränke vor Ort, keine Verpflegung.

Mise à jour le 2023-05-01 par Gironde Tourisme (ADT)