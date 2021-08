Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Orne, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Loupé – Gilles Bizouerne & Elsa Guiet – Les Racont’arts Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Orne

Loupé – Gilles Bizouerne & Elsa Guiet – Les Racont’arts Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, 9 octobre 2021, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe. Loupé – Gilles Bizouerne & Elsa Guiet – Les Racont’arts 2021-10-09 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-09 20:00:00 20:00:00 rue de l’ancienne Eglise Salle des Fêtes

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Orne Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Histoires loufoques racontées en musiques (Enfants 5-8 ans et leurs accompagnants) Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… Découvrez le comment du… dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Autres Lieu Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Adresse rue de l'ancienne Eglise Salle des Fêtes Ville Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe lieuville 48.7129#0.42797