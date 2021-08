Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Loupé – Gilles Bizouerne & Elsa Guiet – Les Racont’arts Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Loupé – Gilles Bizouerne & Elsa Guiet – Les Racont’arts Mortagne-au-Perche, 10 octobre 2021, Mortagne-au-Perche. Loupé – Gilles Bizouerne & Elsa Guiet – Les Racont’arts 2021-10-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-10 16:00:00 16:00:00 Le Carré du Perche 23 rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche Orne Histoires loufoques racontées en musiques (Enfants 5-8 ans et leurs accompagnants) Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo… Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne raconte sur scène une sélection de ses albums dont Loup gris et la mouche (Didier Jeunesse) et Une maison pour quatre (Editions Syros). Avec Gilles Bizouerne (Récit) et Elsa Guiet (Violoncelle, chant)

Durée : 50 min En parallèle – Atelier découverte avec Elsa Guiet – Jeudi 7 octobre, 17h – Tous publics

Cet atelier vous emmène à la découverte du violoncelle, de son répertoire, et vous initie à travers des jeux simples aux percussions corporelles et au chant tout en s’amusant. Durée : 1h30

Médiathèque de Mortagne-au-Perche

Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Le Carré du Perche 23 rue Ferdinand de Boyères Ville Mortagne-au-Perche