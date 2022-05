LOUP Y ES-TU ? Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LOUP Y ES-TU ? Le Mans, 12 mai 2022, Le Mans.

2022-05-12 16:00:00 – 2022-05-12 18:00:00

Le Mans Sarthe Il y a 269 ans, 11 ans avant la bête du Gévaudan, un loup mangeur d’enfants ravagea le Belinois (Sarthe) … Benoit HUBERT, docteur en histoire, chercheur associé à TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés), UMR CNRS 9016, Le Mans Université – Membre de l’Académie du Maine benoit.hubert12@orange.fr Il y a 269 ans, 11 ans avant la bête du Gévaudan, un loup mangeur d’enfants ravagea le Belinois (Sarthe) … Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine 48 Place de la République Le Mans

Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine 48 Place de la République Le Mans

