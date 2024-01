Loup y es-tu ? Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, lundi 5 février 2024.

Loup y es-tu ? Séance Ciné-Débat du film Loup y es-tu ? de Clara Bouffartigue Lundi 5 février, 19h00 Kino Ciné Tarif plein 6€ / Tarif réduit 5€ / Tarif 14 ans 4€

Rendez-vous au Kino Ciné le 05 Février 2024 à 19h pour une séance en présence du Docteur Michel Libert, Pédopsychiatre et de Gladys Mondière, présidente de la FFPP (Fédération Française des Psychologues et de Psychologie).

SYNOPSIS :

Des jeunes, des enfants et leurs parents viennent consulter, souffrance en bandoulière, sous le manteau ou sous la peau, c’est selon. Au centre médico-psycho-pédagogique, les soignants sont là pour les accompagner en thérapie. Par le jeu, le dialogue, le silence, en famille, en groupe ou individuellement, ils cheminent pour les aider à grandir. La nuit, dans les couloirs et la salle d’attente, entre rêve et cauchemar, un drôle de petit bonhomme s’anime et libère ses émotions. Il était une fois, derrière le symptôme, tapis dans l’ombre, des enfants, des adolescents et des parents qui avaient peur du loup… Loup y es-tu ?

Kino Ciné Université Lille 3 Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « email », « value »: « contact.kinocine@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.kino-cine.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 41 61 43 »}]

Cinéma Kino Ciné