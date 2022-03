Loup de fer / Spectacle Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

Loup de fer / Spectacle Médiathèque le Château, 11 mai 2022, Plaisir. Loup de fer / Spectacle

Médiathèque le Château, le mercredi 11 mai à 14:30

Ça grince dans la forêt, ça crisse, ça souffle… Dans la neige, une ombre… Au détour du chemin, un monstre chimérique pourrait apparaître. À moins que ça ne soit juste une mésange bleue, un pivert… « Attends là, une corneille à tête de lapin ? » **_Avec le Duo Balbek : conteur Albert Sandoz, musique Jaafar Aggiouri / Cie Tohu Bohu_** _Dès 6 ans – Sur réservation_

Sur réservation

Une cont’ médie musicale, mêlant conte, musique et bien plus encore. Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:30:00 2022-05-11T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Médiathèque le Château Adresse 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Ville Plaisir lieuville Médiathèque le Château Plaisir Departement Yvelines

Médiathèque le Château Plaisir Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaisir/

Loup de fer / Spectacle Médiathèque le Château 2022-05-11 was last modified: by Loup de fer / Spectacle Médiathèque le Château Médiathèque le Château 11 mai 2022 Médiathèque le Château Plaisir plaisir

Plaisir Yvelines