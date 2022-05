LOUNIS AÏT MENGUELLET Le Mans, 4 juin 2022, Le Mans.

EUR Dans le cadre de Kabyl’Mans Festival

Lounis AÏt Menguellet chante la désillusion, la nature et l’écologie, il chante la dualité de la vie, l’amour et la jeunesse. Le temps passe mais n’a pas d’emprise sur le poète.

Dans un tout nouveau tour de chant, Lounis AÏt Menguellet partagera les plus belles chansons de sa vie et la dynamique sans failles de ses années de carrière. Le poète du siècle, comme le surnommait Kateb Yacine, est une légende vivante dans les annales de la poésie et de la chanson kabyle.

Son charisme et la force de son verbe ont fait de lui un philosophe qui maîtrise parfaitement l’art de la métaphore.

