Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Louna et Romain Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Louna et Romain Le 3C Café culturel citoyen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aix-en-Provence. Louna et Romain

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 3 juillet à 20:30

Lui vit dans une cabane. Elle vient de la Réunion. Il joue du piano et elle chante. Louna et Romain se sont rencontrés autour d’un piano et d’un verre de sangria. Ces deux passionnés de musique amènent une ambiance conviviale, habitués aux petits concerts privés pour leurs amis. Ils nous proposent samedi soir des chansons françaises, de la pop américaine, du jazz… Bref, une grande palette musicale dans laquelle tout le monde peut se retrouver !

Entrée libre

♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence