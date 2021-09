Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Louloute : séance en présence du réalisateur Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Louloute : séance en présence du réalisateur Mortagne-au-Perche, 14 septembre 2021, Mortagne-au-Perche. Louloute : séance en présence du réalisateur 2021-09-14 – 2021-09-14

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche COMÉDIE – FRANCE – 1H28

Réalisation : Hubert Viel.

Avec : Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond….

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais. Séances :

– Mardi 14 septembre # 20h30 COMÉDIE – FRANCE – 1H28

Réalisation : Hubert Viel.

Avec : Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond….

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches…. +33 9 65 37 44 33 COMÉDIE – FRANCE – 1H28

Réalisation : Hubert Viel.

Avec : Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond….

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais. Séances :

– Mardi 14 septembre # 20h30 dernière mise à jour : 2021-09-06 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche lieuville 48.5228#0.54755