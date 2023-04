SOLO RAZAFINDRAKOTO à Paris (75) Louloute Club Paris Catégorie d’Évènement: Paris

SOLO RAZAFINDRAKOTO à Paris (75) Samedi 22 avril, 20h45 Louloute Club Solor Razafindrakoto est un guitariste et compositeur malgache de world jazz et de world music, né à Montpellier et ayant passé son enfance à Madagascar. Pendant quatorze ans, de 1986 à 2000, il fut le lead guitar de la chanteuse de world jazz d'origine sud-africaine Miriam Makeba. Depuis 2001 il mène une carrière en solo et se produit dans le monde entier. Autodidacte en musique, l'expérience de vivre trois cultures, malgache par son enfance, sud-africaine par la musique de Miriam Makeba et française par adoption, lui a permis de se bâtir un style original associant notamment le ba gasy (ou salegy) et le picking.

