Ille-et-Vilaine C’est l’histoire d’une amitié improbable entre un loup et un lapin. Une réflexion très pertinente sur les a priori que malheureusement notre éducation ou notre environnement relayent et qui nous empêchent parfois de faire des rencontres marquantes. Compagnie Chouette il pleut !

Adaptation et mise en scène de l’album de Grégoire Solotareff : Marion Monier et Giada Melley

Avec Eloïse Auria ou Marion Monier / Philippe Monge ou Benjamin Moine A partir de 4 ans. reservation@theatresaintmalo.com +33 2 99 81 62 61 http://www.theatresaintmalo.com/

