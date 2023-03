Loukoumaki + Restitution L’ACCORDEUR Saint-DENIS DE PILE Catégories d’Évènement: 33910

VENDREDI 12 MAI À 20H LOUKOUMAKI + RESTITUTION COLLÈGE STE MARIE Loukoumaki // Musique d'Asie mineure Loukoumaki, c'est un projet dont l'ensemble musical de base est constitué des musiciens.nes suivant.es : Kalypso Derebeis au chant / cuillères / zills et Thomas Vergez au oud et cumbus. Leur répertoire provient de la musique d'Asie Mineure (smyrneïko, musique traditionnelle de la région de Smyrne, aujourd'hui Izmir en Turquie). Elle naît au cours du XIXème siècle et atteint la Grèce, après la Grande Catastrophe d'Asie Mineure en 1922. Les influences du smyrneïko tragoudi sont multiples. Ce style musical est le reflet des communautés qui peuplent la ville : Grecs, Turcs, Juifs, Arméniens mais aussi Français et Anglais. Les paroles parlent d'amour impossible, de pauvreté, de déracinement, de vies marginales… Si vous écoutez : du rebetiko, des musiques du monde + Restitution collège Sainte Marie Restitution du projet d'écriture mené par Igor Quezada auprès d'élèves de la section européenne espagnole du collège Sainte Marie de Saint-André-de-Cubzac. L'ACCORDEUR Saint-DENIS DE PILE 15 route de Paris 33910 Gratuit pour les moins de 12 an(s) Tarif : 7.8 à 7.8 euros.

