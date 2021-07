Soissons Soissons Aisne, Soissons Loukhoumsec en concert Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Loukhoumsec en concert Soissons, 5 octobre 2021, Soissons. Loukhoumsec en concert 2021-10-05 21:00:00 – 2021-10-05 22:00:00

Soissons Aisne JJ Cale, disparu en 2013, fait partie de ces ghrands artistes qui, tout en restant discrets, ont laissé une oeuvre majeure. En effet, puisant pour sa musique dans les racines du blues, de la country et du folk, il a laissé une trace importante en influençant notamment Mark Knopfler (Dire Straits) mais aussi des groupes ou artistes qui ont repris beaucoup de ses morceaux, tels que Santana, Johnny Cash….et bien sûr Eric clapton qui a rendu célèbre son fameux “Cocaïne”.

Loukhoumsec s’est formé autour de sa musique pour lui rendre hommage. JJ Cale, disparu en 2013, fait partie de ces ghrands artistes qui, tout en restant discrets, ont laissé une oeuvre majeure. En effet, puisant pour sa musique dans les racines du blues, de la country et du folk, il a laissé une trace importante en influençant notamment Mark Knopfler (Dire Straits) mais aussi des groupes ou artistes qui ont repris beaucoup de ses morceaux, tels que Santana, Johnny Cash….et bien sûr Eric clapton qui a rendu célèbre son fameux “Cocaïne”.

Loukhoumsec s’est formé autour de sa musique pour lui rendre hommage. +33 3 23 93 05 48 JJ Cale, disparu en 2013, fait partie de ces ghrands artistes qui, tout en restant discrets, ont laissé une oeuvre majeure. En effet, puisant pour sa musique dans les racines du blues, de la country et du folk, il a laissé une trace importante en influençant notamment Mark Knopfler (Dire Straits) mais aussi des groupes ou artistes qui ont repris beaucoup de ses morceaux, tels que Santana, Johnny Cash….et bien sûr Eric clapton qui a rendu célèbre son fameux “Cocaïne”.

Loukhoumsec s’est formé autour de sa musique pour lui rendre hommage. loukhoumsec dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons lieuville 49.386#3.3278