Louisiane and Caux Jazz Band – Concert Pleubian, 3 juillet 2022, Pleubian.

Louisiane and Caux Jazz Band – Concert

11 rue du Calvaire Bar Le Talbert Pleubian Côtes d’Armor Bar Le Talbert 11 rue du Calvaire

2022-07-03 19:30:00 – 2022-07-03 22:30:00

Bar Le Talbert 11 rue du Calvaire

Pleubian

Côtes d’Armor

Le répertoire du Louisiane And Caux Jazz Band, principalement influencé par le jazz « New Orleans », reprend un large éventail allant des origines du Gospel (Go down Moses, Down by the riverside) et du jazz traditionnel (The royal garden blues, I’ve found a new baby, The Charleston) en passant par des reprises de Georges Brassens (Cupidon s’en fout, La non demande en mariage, les copains d’abord), de la pop Anglaise des 60’S (The Beatles, The Kinks) ou des bandes originales de dessins animés (Le livre de la jungle, Les aristochats) et de comédies musicales (Hello Dolly, Beï mir bist du schon, Who’s sorry now). Ces titre sont interpétés dans l’esprit du New Orleans et toujours joués dans la bonne humeur.

