Médiathèque Jean Rousselot, le samedi 27 novembre à 11:00

Il commence à faire froid dehors. Comme tous les jours, Mémé Louisette sort pour se balader en forêt : les feuilles des arbres sont tombées et les champignons ont poussé. Dans le jardin de Louisette, un nid d’oiseaux s’est installé… Et je me souviens, je me souviens très bien de ce soir d’hiver où la neige est tombée, comme par magie. **Avec la conteuse Charlotte Gilot**

Spectacle poétique sur le souvenir, dans un joli univers rétro avec des comptines et des signes Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

