Louise WEBER Saucats, 7 mai 2022, Saucats.

Louise WEBER La RUCHE Allée Montesquieu Saucats

2022-05-07 – 2022-05-07 La RUCHE Allée Montesquieu

Saucats Gironde Saucats

Louise Weber, la belle trentaine et presque autant d’années de musique, est

autrice-compositrice-interprète. Avec son ukulélé Elvis, meilleur ami scénique depuis bientôt 10

ans, elle écrit au ?l de ses chocs émotionnels, les bons comme les mauvais.

Marquée par la saveur des mots (de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg, Pauline Croze…) et des

couleurs (blues, jazz, bossa nova, saudade, kompa…), son écriture est colorée et texturée, portée

par sa voix chaude et fragile, forte et sensuelle.

Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix Lacoste et le rythmologue Antonin Mallaret,

Louise Weber revendique une chanson ukulélante, artisanale et biologique,

intimiste et dansante.

Louise Weber, la belle trentaine et presque autant d’années de musique, est

autrice-compositrice-interprète. Avec son ukulélé Elvis, meilleur ami scénique depuis bientôt 10

ans, elle écrit au ?l de ses chocs émotionnels, les bons comme les mauvais.

Marquée par la saveur des mots (de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg, Pauline Croze…) et des

couleurs (blues, jazz, bossa nova, saudade, kompa…), son écriture est colorée et texturée, portée

par sa voix chaude et fragile, forte et sensuelle.

Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix Lacoste et le rythmologue Antonin Mallaret,

Louise Weber revendique une chanson ukulélante, artisanale et biologique,

intimiste et dansante.

+33 5 57 97 70 20

Louise Weber, la belle trentaine et presque autant d’années de musique, est

autrice-compositrice-interprète. Avec son ukulélé Elvis, meilleur ami scénique depuis bientôt 10

ans, elle écrit au ?l de ses chocs émotionnels, les bons comme les mauvais.

Marquée par la saveur des mots (de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg, Pauline Croze…) et des

couleurs (blues, jazz, bossa nova, saudade, kompa…), son écriture est colorée et texturée, portée

par sa voix chaude et fragile, forte et sensuelle.

Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix Lacoste et le rythmologue Antonin Mallaret,

Louise Weber revendique une chanson ukulélante, artisanale et biologique,

intimiste et dansante.

mairie-saucats

La RUCHE Allée Montesquieu Saucats

dernière mise à jour : 2022-03-11 par