La caverne Jazz, le vendredi 30 juillet à 20:45

Du swing, de la nouvelle orléans, de la chanson française, du style. Ce vendredi 30 juillet à la Caverne Jazz ! Un swing sûr et élégant qui chaloupe sur le mississipi vers la nouvelle Orléans empreint des chansons françaises d’entre les deux guerres…

20€

♫♫♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T20:45:00 2021-07-30T22:30:00

