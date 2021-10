Le Rove place de la mairie du Rove Bouches-du-Rhône, Le Rove Louise & The Po’ Boys place de la mairie du Rove Le Rove Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[https://www.facebook.com/louiseandthepoboys](https://www.facebook.com/louiseandthepoboys) [https://youtu.be/M4xjf7ZqLaE](https://youtu.be/M4xjf7ZqLaE) FÊTE DE LA CHÈVRE DU ROVE -14h00 : Ouverture des expositions et des stands (pesée du bouc, cabro d’or, comité des fêtes) et début des animations musicales (voir plus bas) -15h45 : Arrivée du troupeau de chèvres du Rove -16h15 : Allocutions du maire, Georges Rosso, et du président de la Cabro d’Or -17h30 : Pesée du bouc -18h00 : Remise des Prix (concours de peinture, pesée du bouc, quizz) Les animations musicales : La compagnie Louise & the Po’Boys (Jazz)et le groupe SABOÏ se succéderont (3 sets chacun) en alternance, à partir de 14h pour animer la fête.

Gratuit

