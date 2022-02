LOUISE O’SMAN Le cercle de l’harmonie, 18 février 2022, Aubagne.

LOUISE O’SMAN

Le cercle de l’harmonie, le vendredi 18 février à 19:00

Le Cercle de l’Harmonie et LSR s’associent une nouvelle fois pour vous proposer une soirée crêpes en chanson. Les bénévoles des deux associations vont donc préparer des galettes de sarrasins et des crêpes sucrées, vous pourrez les garnir vous même. Pour le tarif repas vous aurez accès à deux galettes de sarrasin et deux crêpes sucrées + le cidre. Pour l’occasion nous avons concocté une programmation musicale de grande qualité puisque la chanteuse Louise O’sman sera des nôtres avec son accordéon pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Accueil à partir de19h ! Début du repas 19h30 Repas 15€ sur réservations +1€ non adhérents Concert à Prix libre (chapeau) Début du concert 21h Le Cercle de l’Harmonie 12 Cours Beaumond 13400 Aubagne 04 42 70 12 91 [dharmonieaubagne@gmail.com](mailto:dharmonieaubagne@gmail.com) CONCERT LOUISE O’SMAN Louise 0’sman est marseillaise et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, c’est assurément une superbe découverte. Une accordéoniste qui, par sa singularité, son originalité et l’inspiration poétique qui la caractérisent, se range aux côtés d’une jeune génération d’artistes qui redonne chair et âme à la chanson française ; L’album « Joyeuse Ville » voit le jour en 2019, et de concerts en Festivals – dont celui d’Avignon – le succès de la jeune auteure-compositrice ne cesse de croître. Artiste dotée d’une belle sensibilité, Louise vous prend par le cœur dès le début du spectacle et vous quitte avec le plus beau des sourires. [https://louiseosman.com/](https://louiseosman.com/) [https://www.youtube.com/watch?v=Yan1MLMtM20](https://www.youtube.com/watch?v=Yan1MLMtM20) >>>>>>>>>> STOP COVID <<<<<<<<<< Comme vous le savez, nous sommes contraints de mettre en place le pass sanitaire. Cela s’applique à toutes les activités qui consistent à recevoir du public. Merci donc de votre compréhension et de votre indulgence. Le port du masque est de nouveau obligatoire à l’intérieur ainsi que le respect des gestes barrières. Plus important : n’oubliez pas votre bon sens et votre bienveillance, ce sont vos meilleurs atouts en période de crise. ♫♫♫ Le cercle de l'harmonie 12 Cours Beaumont, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T19:00:00 2022-02-18T22:30:00