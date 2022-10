Louise O’sman – Joyeuse ville, 15 novembre 2022, .

Louise O’sman – Joyeuse ville



2022-11-15 – 2022-11-15

EUR Compositrice, auteur et interprète, Louise O’sman développe un univers esthétique et poétique autour de son rapport au monde, usant des mots et de leurs jeux pour questionner, réinventer et re-visiter ce qui semble trop souvent installé.



Si ses chansons sont pétries des grands auteurs, Louise ouvre son univers d’origine aux influences qui jalonnent sa vie d’instrumentiste comme le jazz ou les musiques du monde.



Une écriture musicale expressive dont on entend les retenues, les fluctuations de tempo, les suspensions et les envolées rythmiques.

À la fois doux et intime, incisif et courtois, le répertoire de Louise O’sman, voix, accordéon, bendir et banjolélé, marque par sa force, son originalité et sa poésie. Une découverte au Petit Duc

