CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE HUBERT GAMBA, le vendredi 11 mars à 19:00

A 19H, à l’auditorium du Conservatoire municipal Hubert Gamba, concert de Louise O’sman avec une création de chansons françaises originales arrangées pour accordéon et voix. A la fois doux et intime, incisif et courtois, le répertoire de l’artiste marque par sa force, son originalité et sa poésie. [https://louiseosman.com/](https://louiseosman.com/)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T21:00:00

