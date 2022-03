LOUISE, MONIQUE, BOB ET LES AUTRES Toulouse, 23 mars 2022, Toulouse.

13 EUR Les découvertes, les révélations et les interrogations vont se succéder, dévoilant des personnages étranges et loufoques, et pourtant, si proches de nous.

L’humour dévastateur et irrésistible de l’auteur atteint des sommets, et nous voilà entraînés sur le chemin de traverse de l’absurde, en dehors de toute réalité.

4 personnages se retrouvent, à l’issue d’une représentation théâtrale, dans une salle d’exposition.

Un best of des textes les plus désopilants de Jean-Michel Ribes.

Durée : 1h20

