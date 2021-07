Louise Michel, matricule 1327 Clermont, 27 août 2021-27 août 2021, Clermont.

Louise Michel, matricule 1327 2021-08-27 21:00:00 – 2021-08-29 22:00:00

Clermont Oise Clermont

0 0 L’intégral de la dernière création du Théâtre du Pressoir au Donjon de Clermont de l’Oise. Le procès, l’incarcération de Louise Michel et la Commune de Paris sont représentés par des comédiens professionnels et une équipe de 25 figurants. A l’issue du spectacle, vous êtes invités au Bal de la Commune ! Participation Libre. Restauration sur place. Pendant le mois d’août, à l’Espace Séraphine Louis, venez découvrir l’exposition en partenariat avec les Amis et Amies de la Commune de Paris 1871.

theatredupressoir@free.fr +33 7 84 78 57 88 https://theatredupressoir.jimdofree.com/

Jean-Marie Siraut

