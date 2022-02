Louise Michel Louise Maboul Théâtre Gaston Bernard, 1 mars 2022, Châtillon-sur-Seine.

À travers ses mémoires, ses lettres à Victor Hugo, et d'autres volumes de Louise Michel, nous offrons un voyage au cœur de cette Louise généreuse, de sa naissance à son arrivée en Nouvelle Calédonie. Notre objectif n'est pas de décrire, mais de faire vivre sur scène ce cœur battant et infatigable que résume notre devise républicaine (Liberté. Égalité. Fraternité.) _ »Souvent on m'a demandé d'écrire mes Mémoires ; mais toujours j'éprouvais à parler de moi une répugnance pareille à celle qu'on éprouverait à se déshabiller en public. »_ Chaque mot qui sort da sa bouche n'est pas une fiction, c'est sa parole, sa pensée. Seule dans son intérieur, au crépuscule de sa vie. Louise se parle et raconte pourquoi elle écrit ses mémoires pour la troisième fois , et comment elle a brûlé le premier manuscrit ; symbole de purification et d'éternel recommencement où la mort et la vie sont intimement liés _ »Mais qui peut dire où finit la vie, où commence la mort : tout n'est-il pas au contraire vie et transformations éternelles »_ _Un conférencier passionné par son sujet nous livre ses recherches. Ses supports sont des vidéos, des textes de Jules Vallès, de Georges Sand, des écrits de Xavière Gauthier, etc….._ _La parole passe de l'un à l'autre._ _« Tout le monde connaît ou croit connaître l'ex-déportée de 1871, […] Mais il y a deux Louise Michel : celle de la légende et celle de la réalité, qui n'ont l'une avec l'autre aucun point de ressemblance. […]_ _Ceux qui l'approchent pour la première fois sont tous stupéfaits de se trouver en face d'une femme à l'abord sympathique, à la voix douce, aux yeux pétillants d'intelligence et respirant la bonté. Dès qu'on a causé un quart d'heure avec elle, toutes les préventions s'effacent, tous les partis pris disparaissent : on se trouve subjugué, charmé, fasciné, conquis._ _On peut repousser ses idées, blâmer ses actes ; on ne saurait s'empêcher de l'aimer et de respecter même dans leurs écarts, les convictions ardentes et sincères qui l'animent. »_ _Préface par l'éditeur de « Mémoires » – 1886_

Spectacle qui fait la part belle à sa générosité, ses engagements, et sa fidélité au genre humain. À travers ses mémoires, ses lettres, etc.., c’est un voyage au cœur de cette Louise généreuse.

