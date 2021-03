Paris Mairie du 11e arrondissement Paris Louise Michel, citoyenne et poétesse Mairie du 11e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

À la Mairie du 11e, Pauline Caupenne, dans son « seule en scène », redonnera vie à la révolutionnaire Louise Michel, figure emblématique de la Commune de Paris. « Je suis de celles qu’on tue, non de celles qu’on salit. »

On la connaît comme la Vierge Rouge ou l’institutrice dévouée. Mais ces définitions réductrices, empreintes d’assignations de genre, ne suffisent pas à décrire Louise Michel qui fut avant tout une citoyenne, une femme de lettres et une figure emblématique de la Commune. Pour son engagement au cours de celle-ci, elle sera jugée, puis condamnée à l’exil en Nouvelle-Calédonie. Malgré cela, elle ne cessera d’écrire et de correspondre, notamment avec Victor Hugo ou Georges Clemenceau.

Dans le cadre des commémorations des 150 ans de La Commune de Paris.

Ce spectacle a vu le jour pendant les journées du Matrimoine de 2020.

