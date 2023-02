Louise et la légende du serpent à plumes en avant-première Cinéma le Louxor Paris Catégories d’Évènement: île de France

Louise et la légende du serpent à plumes en avant-première Cinéma le Louxor, 5 février 2023, Paris. Le dimanche 05 février 2023

de 11h00 à 12h30

. payant Tarif – 26 ans : 5,5 € Tarif matin : 6,80 € Une séance de ciné en avant-première, avec distribution de masques et petit-déjeuner offert avant le film ! LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES

De Hefang Wei

FRANCE I 2023 I 44 MIN I DÈS 5 – 6 ANS Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl… « L’animation va à l’essentiel, évitant la frénésie habituelle des fictions pour la jeunesse, tout en étant d’une belle vivacité lorsque cela est nécessaire. Le tout est rehaussé de décors aux détails soignés, qu’ils soient ceux d’un bazar de Mexico, cabinet de curiosités anthropomorphes, ou du site archéologique de Teotihuacan et son temple de Quetzalcoatl, la pyramide du fameux serpent à plumes. » La Croix – Stéphane Dreyfus Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.cinemalouxor.fr/reserver/F567168/D1675591200/VF/2248/

