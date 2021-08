Saint-Dizier Médiathèque Romain Rolland Haute-Marne, Saint-Dizier Louise Ellie Médiathèque Romain Rolland Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Médiathèque Romain Rolland, le mercredi 29 septembre à 20:00

Louise-Ellie est une auteure, compositrice et interprète s’inscrivant dans un répertoire folk.Depuis mai 2018, Louise défend sur scène des textes écrits en français, alliés à des rythmiques assurées par Ellie, sa guitare.À ce tandem d’apparence classique, se sont vus s’ajouter au fil des scènes, divers instruments tels que le ukulélé, l’harmonica ainsi que quelques percussions accrochées aux chaussures de la chanteuse.Depuis sa naissance, le duo a pu écumer de nombreuses scènes du Grand Est et jongler entre premières parties d’artistes (tels que Nach, Julien Doré, Soan ou encore Gaëtan Roussel) et festivals estivaux.

Sur réservation

Médiathèque Romain Rolland 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T20:00:00 2021-09-29T21:30:00

