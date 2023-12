LOUISE DEBAECKER présente TRYPTIQUE Le Baiser Salé Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 05 janvier 2024

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 05 janvier 2024

de 21h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 20 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Louise Debaecker présente tryptique : 3 sets, 3 trios, 3 esthétiques… 3 pans d’un tableau ouvert le temps d’une soirée.

Louise Debaecker voix/lead, Alix Dumon-Debaecker voix, Florian Berret piano, Noé Poignant guitare, Cyril Drapé cbasse, Mélanie Centenero batterie

C’est un voyage que propose la chanteuse, un voyage au pays du trio pour y découvrir ses multiples facettes que ce soit dans la manière de composer, d’écrire, mais aussi dans cette formation tout particulière qui puise ses racines dans la musique traditionnelle et grandit à travers le jazz et la pop. Ce soir, Louise est notre guide dans ce pays merveilleux et nous emmène dans ces endroits où le trio est vocal, jazz, traditionnel, composé ou revisité…

Louise Debaecker est tombée dans la musique quand elle était petite. Dès ses 4 ans, elle rencontre Jo le Cello (son violoncelle) qui devient rapidement son fidèle compagnon de voyage musical. Avec lui, elle découvre la musique classique au conservatoire où elle fait ses classes, puis l’improvisation et le jazz. Bercée par les disques de son père, de Led Zeppelin à Crosby Still and Nash en passant par les Beatles, et les chorals de Bach, Louise développe une curiosité et des goûts musicaux éclectiques. Tout en finissant des études de philosophie, elle étudie le jazz, le chant, l’improvisation vocale et le violoncelle jazz à l’American School of Modern Music puis au CRD de Bobigny.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-louise-debaecker-presente-tryptique-21h00

LOUISE DEBAECKER présente TRYPTIQUE