LOUISE DEBAECKER – FLOU Le Baiser Salé Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. payant Tarif web : 20 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 16 EUR

Pass soirée : 20 EUR

Avec leur projet néo-soul, FLOU, Ils y dévoilent un univers coloré aux frontières de l’électro, du jazz et de la pop …

En duo avec Florian Berret, ils créent leur projet néo-soul, FLOU. Ils y dévoilent un univers coloré aux frontières de l’électro, du jazz et de la pop avec des textes français. Ce soir, le duo se transforme en pour toujours plus groove et de poésie…

Louise Debaecker est tombée dans la musique quand elle était petite. Dès ses 4 ans, elle rencontre Jo le Cello (son violoncelle) qui devient rapidement son fidèle compagnon de voyage musical. Avec lui, elle découvre la musique classique au conservatoire où elle fait ses classes, puis l’improvisation et le jazz. Bercée par les disques de son père, de Led Zeppelin à Crosby Still and Nash en passant par les Beatles, et les chorals de Bach, Louise développe une curiosité et des goûts musicaux éclectiques. Tout en finissant des études de philosophie, elle étudie le jazz, le chant, l’improvisation vocale et le violoncelle jazz à l’American School of Modern Music puis au CRD de Bobigny.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

