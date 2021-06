Louise Collet Coulounieix-Chamiers, 10 juin 2021-10 juin 2021, Coulounieix-Chamiers.

Louise Collet 2021-06-10 – 2021-07-30

Coulounieix-Chamiers 24660 Coulounieix-Chamiers

Du 10 juin au 30 juillet

L’Exposition Louise Collet

Dessinatrice en résidence à Coulounieix-Chamiers dans le cadre de Vagabondage 932, Louise Collet exposera son travail au Château des Izards en juin/juillet 2021

Elle a parcouru Coulounieix-Chamiers et a choisi d’établir son atelier aux Jardinots, les jardins familiaux de la ville. Elle observe les potagers, relève les paysages, rencontre les jardiniers et découvre leurs activités qui nourriront son projet en vue de réaliser des portraits sensibles des jardiniers composés de peintures miniatures colorées et de dessins grands formats en noir et blanc, des vues fragmentaires à des vues d’ensemble des jardins.

Vernissage mercredi 9 juin 18h30 .

Du 10 juin au 30 juillet

L’Exposition Louise Collet

Dessinatrice en résidence à Coulounieix-Chamiers dans le cadre de Vagabondage 932, Louise Collet exposera son travail au Château des Izards en juin/juillet 2021

Elle a parcouru Coulounieix-Chamiers et a choisi d’établir son atelier aux Jardinots, les jardins familiaux de la ville. Elle observe les potagers, relève les paysages, rencontre les jardiniers et découvre leurs activités qui nourriront son projet en vue de réaliser des portraits sensibles des jardiniers composés de peintures miniatures colorées et de dessins grands formats en noir et blanc, des vues fragmentaires à des vues d’ensemble des jardins.

Vernissage mercredi 9 juin 18h30 .

+33 5 53 54 06 45

Du 10 juin au 30 juillet

L’Exposition Louise Collet

Dessinatrice en résidence à Coulounieix-Chamiers dans le cadre de Vagabondage 932, Louise Collet exposera son travail au Château des Izards en juin/juillet 2021

Elle a parcouru Coulounieix-Chamiers et a choisi d’établir son atelier aux Jardinots, les jardins familiaux de la ville. Elle observe les potagers, relève les paysages, rencontre les jardiniers et découvre leurs activités qui nourriront son projet en vue de réaliser des portraits sensibles des jardiniers composés de peintures miniatures colorées et de dessins grands formats en noir et blanc, des vues fragmentaires à des vues d’ensemble des jardins.

Vernissage mercredi 9 juin 18h30 .

Du 10 juin au 30 juillet

L’Exposition Louise Collet

Dessinatrice en résidence à Coulounieix-Chamiers dans le cadre de Vagabondage 932, Louise Collet exposera son travail au Château des Izards en juin/juillet 2021

Elle a parcouru Coulounieix-Chamiers et a choisi d’établir son atelier aux Jardinots, les jardins familiaux de la ville. Elle observe les potagers, relève les paysages, rencontre les jardiniers et découvre leurs activités qui nourriront son projet en vue de réaliser des portraits sensibles des jardiniers composés de peintures miniatures colorées et de dessins grands formats en noir et blanc, des vues fragmentaires à des vues d’ensemble des jardins.

Vernissage mercredi 9 juin 18h30 .

expoesie