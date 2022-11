Louise Bouriffé dans « Hashtag et tête de bois », 7 décembre 2022, .

Louise Bouriffé dans « Hashtag et tête de bois »



7 décembre 2022

C'est sur le chemin de Compostelle à la botte d'une ânesse qui n'en fait qu'à sa tête, que vont s'enchaîner les étapes burlesque, les excursions historiques, les balades imaginaires et les rencontres au sommet où personnages clownesque et épopées du quotidien s'entrechoquent dans un cocktail ébouriffant d'énergie communicative. Elle se démultiplie en jouant à la fois une dizaine de personnages hommes femmes confondus, le décor, le bruit du vent, les cris d'animaux, elle a un talent fou pour stimuler notre imaginaire avec trois fois rien. Sans oublier ses chansons et ses imitations hilarantes. Bienvenue dans son monde délirant et poétique.



Louise transmet avec une grande générosité, l’espoir, la joie de vivre, et le rire sans jugement ni vulgarité. Elle sait s’inspirer de l’air du temps et nous inviter à l’introspection entre burlesque et émotion.

Totalement ébouriffé l’univers de Louise propose un mélange savoureux de mimes, de chants, bruitages, imitation et de textes extrêmement écrits d’une efficacité et d’une finesse redoutable. Dans un seul en scène spectaculaire et surprenant.

