LOUISE ATTAQUE LOUANE AMPHITHEATRE PLEIN AIR – ZENITH DE NANCY Nancy Cedex, samedi 13 juillet 2024.

Louise Attaque & Louane vous donnent rendez-vous le 13 juillet 2024 au Nancy Open Air ! Louise Attaque – 27 ans après leur premier album vendu à plus de 3 millions d’exemplaires et après une tournée triomphante l’année dernière pour la sortie de leur 5ème album « Planète Terre », Louise Attaque reprendra la route en 2024 pour faire mordre la poussière au temps qui passe ! Louane – Après deux albums certifiés disques de diamants et un troisième album « Joie de vivre », certifié disque de platine, Louane revient avec un album concept à la production sensible. Un partage émouvant avec ses fans à travers les réseaux sociaux de l’artiste ou celle-ci interprète ses histoires personnelles mais également celles évoquées par sa communauté. Écrit et composé par la jeune femme ce quatrième opus est une ode aux « Sentiments ». Un recueil de 10 titres originaux, sans artifice, un joyau brut tout en émotions. Fer de lance de la variété française actuelle Louane s’impose à 26 ans comme une artiste incontournable. Après avoir sorti en fin d’année dernière un titre commun avec « La Beauté (d’être à part) », Gaëtan Roussel et Louane auront donc le plaisir de se croiser sur la scène du Nancy Open Air 2024.

Tarif : 40.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-13 à 19:30

AMPHITHEATRE PLEIN AIR – ZENITH DE NANCY RUE DU ZÉNITH 54023 Nancy Cedex 54