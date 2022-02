Louise a le choix Allende !, 7 mai 2022, Mons-en-Barœul.

Louise a le choix

Allende !, le samedi 7 mai à 15:00

Louise et son acolyte Inocybe, grimpent sur un plateau de théâtre, lieu de tous les possibles. Que faire alors de toute cette liberté ? Tous les choix s’ouvrent à eux. Les deux personnages incarnent alors à tour de rôle toutes les figures du pouvoir et de la soumission et explorent les impasses et les possibles, dans ce microcosme, qui pâtit – et parfois jouit – de chacune de leurs décisions.

Tarif plein 8€ / Tarif réduit 6€ / -12 ans 4€ / Monsois 5€ / Monsois -12 ans 3€

Louise et son acolyte Inocybe, grimpent sur un plateau de théâtre, lieu de tous les possibles.

Allende ! 2 Place de l’Europe, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T16:00:00