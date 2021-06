LOUISADONNA – ETIENNE DETRE Les trois baudets, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 20h à 22h

payant

Concert

Un univers de rêverie, d’errance et d’exploration. C’est de là qu’Étienne Détré s’inspire pour son projet solo. Seul en scène avec ses machines, sa guitare et sa voix, il nous invite a? un voyage cosmique aux sonorités électroniques et organiques. Un souffle d’air frais entre pop aérienne et chansons plus terriennes.

Chanteuse pop, psychologue et activiste féministe. Louisadonna, 27 ans, est tout ça à la fois. Une démarche originale et emblématique d’une nouvelle génération décomplexée qui milite comme elle respire, susurre tranquillement « dégage » au patriarcat, envoie bouler les vieilles injonctions et fait exploser des confettis dans ses clips pour symboliser l’orgasme. Elle chante aussi bien son amour pour sa compagne que les failles d’une société brutale et misogyne. Le parfait témoignage, criant de vérité, d’une nouvelle génération pleinement engagé dans le monde d’après. La pop française vient de se trouver une nouvelle voix : celle de Louisadonna. On l’attendait. Mieux, on l’espérait !

Concerts -> Pop / Variété

Les trois baudets 64 Boulevard de Clichy Paris 75018

2 : Blanche (197m) 2, 12 : Pigalle (259m)



Contact :Les Trois Baudets 0142623333 info@lestroisbaudets.com http://www.lestroisbaudets.com http://facebook.com/lestroisbaudets http://twitter.com/lestroisbaudets0142623333

Concerts -> Pop / Variété Musique

Date complète :

2021-06-25T20:00:00+02:00_2021-06-25T22:00:00+02:00

DR