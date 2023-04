Exposition Jean Bernard Lassara Photographe et Luisa Rampon Sculptrice Louisa Rampon, 31 mars 2023, Mirmande.

Luisa a le plaisir d’accueillir dans son atelier galerie à Mirmande le photographe Jean Bernard Lassara avec son dernier travail « Série blanche ». Vernissage 7 avril à 18h deux viticulteurs seront présents et vous feront déguster leurs vins..

2023-03-31 à ; fin : 2023-05-08 . .

Louisa Rampon Rue André Lhote

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Luisa is pleased to welcome in her studio gallery in Mirmande the photographer Jean Bernard Lassara with his latest work « Série blanche ». Opening on April 7th at 6pm two wine growers will be present and will make you taste their wines.

Luisa se complace en acoger en su estudio galería de Mirmande al fotógrafo Jean Bernard Lassara con su último trabajo « Série blanche ». Inauguración el 7 de abril a las 18:00, dos viticultores estarán presentes y le hará degustar sus vinos.

Luisa freut sich, in ihrer Ateliergalerie in Mirmande den Fotografen Jean Bernard Lassara mit seiner neuesten Arbeit « Série blanche » begrüßen zu dürfen. Vernissage 7. April um 18 Uhr Zwei Winzer werden anwesend sein und Ihnen ihre Weine zur Verkostung anbieten.

