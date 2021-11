Versailles Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles, Yvelines Louis XVI, le roi qui voulait voir la mer Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles, le mardi 8 mars 2022 à 18:30

Le 21 juin 1786. Louis XVI, âgé de 32 ans, n’a jamais voyagé. Contre l’avis de ses plus proches conseillers, il décide de se rendre à Cherbourg. Que compte-t-il rapporter de ce périple dans un territoire qu’on prétend hostile ? _Écrivain, dramaturge, éditeur aux éditions Albin Michel, membre de l’Académie Royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, Gérard de Cortanze a publié plus de 90 livres, traduits en vingt-cinq langues. Parmi eux, de nombreux romans historiques (les Vice-Rois, prix du roman historique; Cyclone, prix Baie des Anges Ville de Nice ; Indigo, prix Paul Féval ; L’An prochain à Grenade prix Méditerranée ). Il a reçu en 2002 le prix Renaudot pour son livre Assam._

Entrée libre dans la limite des places disponibles ; huit euros par personne sauf abonnement

2022-03-08T18:30:00 2022-03-08T20:00:00

