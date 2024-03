Louis XIV, les fééries des Jardins Le Nôtre Son et Lumière au Rocher Mistral Route du château La Barben, samedi 20 juillet 2024.

Plongez dans un univers enchanteur où les murs de la forteresse prennent vie grâce à la technologie, les danseurs, cascadeurs et comédiens vous font vivre un moment suspendu. Entre musiques, jets d’eau, lasers, vidéo, ce spectacle ébahit le public.

Un spectacle nocturne en l’honneur de la nature et des Arts

A l’occasion d’un bal nocturne, prenez place au cœur d’une fête où l’on voit célébrer le patrimoine architectural et naturel du sud de la France. Dans un festival de musique et de lumière, laissez-vous conter la nuit féérique qui vit naître le jardin du château de La Barben.

Grâce à des technologies vidéo et lumières, le parc de loisirs Rocher Mistral vous plonge dans un véritable rêve éveillé, pour l’une des visites de château et de jardin les plus enchanteresses en Provence.



A partir de 18h30, profitez de 2 pièces de théâtre, nouveautés 2024 « Le temps des veillées » et « La cloche des cascarelettes ».



Possibilité d’une soirée DINER SPECTACLE comprenant

– Un dîner à l’Auberge Daudet formule PLAT + DESSERT (3 choix possibles sur place hors boissons) pour les adultes et menu enfant jusqu’à 12 ans

– Un billet daté soir pour le spectacle nocturne dans les jardins à la française

– L’accès dès 18h30 à l’ensemble des animations du soir



Pour les enfants de moins de 6 ans , l’accès au spectacle du soir est gratuit. Si besoin un menu enfant vous sera proposé à l’Auberge Daudet sur place (en supplément). .

Route du château Rocher Mistral Château de La Barben

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@rochermistral.com

