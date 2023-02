Louis XI pour les nuls Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Louis XI pour les nuls, 15 octobre 2023, Bourges . Louis XI pour les nuls Office de Tourisme Bourges Cher

2023-10-15 15:00:00 15:00:00 – 2023-10-15 Bourges

Cher Rendez-vous à l’office de Tourisme de Bourges Alors que nous célébrons cette année les 600 ans de sa naissance, venez assister à une conférence animée par Roland Narboux sur le thème : « Louis XI pour les nuls » Louis XI pour les nuls

Bourges

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Office de Tourisme Bourges Cher Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Louis XI pour les nuls 2023-10-15 was last modified: by Louis XI pour les nuls Bourges 15 octobre 2023 bourges cher Office de Tourisme Bourges Cher

Bourges Cher