2023-01-29 – 2023-01-29 Bourges

Cher Louis XI est né à Bourges le 3 juillet 1423, son père était Charles VII et sa mère Marie d’Anjou. A cette époque, Charles VII n’était que le « petit roi de Bourges », et la grande partie de son royaume était entre les mains des Anglais et de leurs alliés. Tout savoir sur Louis XI, roi de France né à Bourges.

Conférence proposée par les amis de Jacques Cœur et animée par Roland Narboux . +33 2 48 23 02 60 Les amis de Jacques Coeur

