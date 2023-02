LOUIS SCLAVIS,LES CADENCES DU MONDE 1ere partie: Suzanne AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL, 16 février 2023, VINCENNES.

VILLE DE VINCENNES (L.1-1098173/3-1098174/1098185) PRESENTE CE SPECTACLE LOUIS SCLAVIS « Les Cadences du Monde » Louis Sclavis, clarinettes, Anabelle Luis, violoncelle, Bruno Ducret, violoncelle, Keyvan Chémirani, percussions Figure de proue du jazz européen, Louis Sclavis continue son passionnant voyage dans le défrichage de nouveaux territoires sonores et de nouvelles saveurs. Pour ces « Cadences du Monde », Sclavis trace sa route dans une Asie Centrale fantasmée, les rythmes et mélodies évoquant tour à tour les pays de l'ex-Yougoslavie, la Turquie, l'Iran ou le Pakistan. Ici l'architecture d'orfèvre de chaque morceau sort du cadre jazz et s'ouvre à la musique baroque et aux musiques du monde. 1ère partie: Suzanne Dans le cadre du festival Sons d'hiver. N° téléphone accès PMR : 0143986532

AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL VINCENNES 98 Rue de Fontenay Val-de-Marne

N° téléphone accès PMR : 0143986532.22.0 EUR22.0.

