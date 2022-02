LOUIS SCLAVIS & BRUNO DUCRET Craon, 2 avril 2022, Craon.

LOUIS SCLAVIS & BRUNO DUCRET Place Saint-Clément Espace Culturel Saint-Clément Craon

2022-04-02 – 2022-04-02 Place Saint-Clément Espace Culturel Saint-Clément

Craon Mayenne Craon

8 10 EUR Figure de proue de la musique improvisée européenne, Louis Sclavis incarne les aspirations et les ambitions d’une génération venue à la musique dans le sillage du free jazz et de son acclimatation en France par des musiciens revendiquant leur désir d’autonomie esthétique et de pratiques nouvelles. Passé par des collectifs – tel le Workshop de Lyon – emblématiques de ces nouvelles approches, leader de groupes conçus autour de « projets » artistiques volontiers transdisciplinaires, Louis Sclavis s’est imposé, en outre, sur des instruments demeurés longtemps marginaux dans le jazz moderne – saxophone soprano, clarinette, clarinette basse – embrassant un ensemble de références excédant très largement le seul champ du jazz au profit d’une sensibilité originale qui fait désormais référence. Compagnon de route de la plupart des grandes figures de l’improvisation, le clarinettiste défend, avec une constance farouche, l’exploration engagée de l’instant, le hasard heureux des rencontres impromptues et la liberté de la création individuelle. Pour ce concert presque inédit proposé à Craon, un invité dont le nom résonne pour certains… Bruno Ducret est le fils du guitariste Marc Ducret et de la contrebassiste Hélène Labarrière ! Jeune musicien captivant dans Malboro Bled, Komorebi, Ouroboros, Lady M, magnifique projet que son propre quatuor de musique de chambre Bayou et la dernière création en tournée La Litanie des Cimes.

Voilà une belle idée de duo en acoustique !

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Un partenariat EEA – Le Mans jazz, Festival Europajazz : Louis Sclavis, clarinettiste et musicien de référence en matière de musique improvisée et Bruno Ducret, violoncelliste aux multiples talents, s’associent pour offrir un concert des plus acoustique.

eea@paysdecraon.fr +33 2 43 98 29 61 https://www.eeapaysdecraon.com/

dernière mise à jour : 2022-02-01 par