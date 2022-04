Louis Sanson Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

le vendredi 22 avril à 15:00

Chaque année un hommage est rendu à un résistant déporté Loirétain. Pour cette cérémonie, une plaque en l’honneur de Louis Sanson, déporté à Mauthausen (mat 63136), sera inaugurée. L’après-midi, Dominique Sanson (petite-fille de Louis Sanson) évoquera le parcours de son grand-père, cheminot, arrêté à Orléans et déporté à Mauthausen. Mort en déportation le 16 mai 1945 avant son rapatriement en France.

6 € plein tarif, 2 € tarif réduit

Conférence de Dominique Sanson (petite-fille de Louis Sanson) sur le parcours de son grand-père. Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Esplanade Charles de Gaulle, Lorris Lorris Loiret

2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T16:00:00

