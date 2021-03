Courville-sur-Eure Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Louis Prima Forever (Jazz de mars) Courville 22 octobre 2021 Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégorie d’évènement: Courville-sur-Eure

### Le groupe reprend le répertoire du légendaire Louis Prima et de son intemporel « Just a gigolo » dans sa formation originale de 8 musiciens. Avec le «**Louis Prima Forever**» vous retrouverez quelques-uns des musiciens d’un groupe emblématique des années 2000 « Les Gigolos ».

Cette fois ils reviennent avec la délicieuse Pauline Atlan dans le costume de Keely Smith, la chanteuse accompagnatrice de Louis Prima. Avec : **Pauline Atlan**, chant ; **Patrick Bacqueville**, chant et trombone ; **Claude Braud**, saxophone et chant ; **Michel Bonnet**, trompette et chant ; **Nicolas Peslier**, guitare ; **Fabien Saussaye**, piano ; **Enzo Mucci**, contrebasse et **Stéphane Roger**, batterie. [[https://www.youtube.com/watch?v=r3GZRn1DgbU](https://www.youtube.com/watch?v=r3GZRn1DgbU)](https://www.youtube.com/watch?v=r3GZRn1DgbU) [Suivez leur page Facebook](https://www.facebook.com/Louis-Prima-Forever-1550958995157091/) Ce concert bénéficie du soutien de _Jazz en réseau_. Organisateurs : Mairie de Courville-sur-Eure et Jazz en reseau Tarif : 18 € et 14 € (tarif réduit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi) Tarif en ligne 14 € : [réservation en ligne ouverte](https://jazzdemars.com/concert/louis-prima-forever/) Prix des billets achetés sur place, sous réserve de disponibilité : Plein tarif : 18€ Tarif réduit : 14€ ### 22 OCTOBRE 2021 À 20:30 ### COURVILLE-SUR-EURE – SALLE PANNARD ### Rue Pannard Renseignements :

06 09 13 58 77

[[contact@jazzdemars.com](mailto:contact@jazzdemars.com)](mailto:contact@jazzdemars.com) Le groupe reprend le répertoire du légendaire Louis Prima et de son intemporel « Just a gigolo » dans sa formation originale de 8 musiciens. Salle Pannard Courville-sur-Eure 3 rue Pannard 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure

