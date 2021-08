Louis Pinto : un itinéraire de la philosophie à la sociologie Médiathèque centre-ville, 28 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Louis Pinto : un itinéraire de la philosophie à la sociologie

Médiathèque centre-ville, le mardi 28 septembre à 19:30

Né en 1946, ancien directeur de recherches au CNRS, Louis Pinto suit un parcours d’excellence tout à fait classique qui l’amène de l’École Normale Supérieure à l’agrégation de philosophie. Pourtant, assez rapidement, il manifeste une réelle insatisfaction par rapport à la philosophie et bifurque, suite à sa rencontre décisive avec Pierre Bourdieu (qui dirige sa thèse), vers la sociologie. Il fera de la sociologie des intellectuels et des philosophes sa spécialité et sa marque de fabrique. Je reviendrai dans cette première séance sur son parcours et sur les raisons qui l’ont poussé à bifurquer vers la sociologie, et en particulier la sociologie critique du monde intellectuel. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension.

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et docteur en philosophie, et Président de l’Université Populaire d’Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



