Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, Erik Orsenna, écrivain membre de l’Académie Française et ambassadeur de l’Institut Pasteur ainsi que Nadine Vivier et Jean-Michel Lecerf, membres de l’Académie d’Agriculture de France partageront leurs visions de « Louis Pasteur, un scientifique au service de l’agriculture ». Samedi 5 mars 2022, à 12h, sur le stand #agridemain (hall 4, allée B) du Salon international de l’Agriculture au Parc des expositions Paris – Porte de Versailles.

Entrée libre pour les visiteurs du Salon de l’agriculture

