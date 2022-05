Louis Nucéra, un écrivain à vélo Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Louis Nucéra, un écrivain à vélo Nice, 7 mai 2022, Nice. Louis Nucéra, un écrivain à vélo Bibliothèque Louis Nucera 2 Place Yves Klein Nice

2022-05-07 – 2022-07-09 Bibliothèque Louis Nucera 2 Place Yves Klein

Nice Alpes-Maritimes Hommage est rendu au grand écrivain niçois et à sa passion pour le sport, en particulier le cyclisme, discipline à laquelle il consacra l’ouvrage Mes rayons de soleil. bmvr@ville-nice.fr +33 4 97 13 48 90 https://bmvr.nice.fr/bibliotheque-louis-nucera.aspx Bibliothèque Louis Nucera 2 Place Yves Klein Nice

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Bibliothèque Louis Nucera 2 Place Yves Klein Ville Nice lieuville Bibliothèque Louis Nucera 2 Place Yves Klein Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Louis Nucéra, un écrivain à vélo Nice 2022-05-07 was last modified: by Louis Nucéra, un écrivain à vélo Nice Nice 7 mai 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes